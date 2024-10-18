«Самое большое предательство в футболе». Фанаты «Ливерпуля» однозначно относятся к слухам об уходе Трента в «Реал»🫣

Слухи о том, что звезда «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд не будет продлевать контракт с английским клубом и перейдет в «Реал Мадрид» на правах свободного агента все активнее мелькают в прессе и в сети.

Уроженец Ливерпуля Трент всю свою карьеру провел в родном клубе. В возрасте шести лет он был замечен скаутом академии «Ливерпуля», который впоследствии связался с матерью Трента и предложил записать сына в академию команды. С тех пор футболист не покидал клуб.

В преддверии сезона 2015/16 главный тренер Брендан Роджерс включил Александра-Арнолда в состав первой команды на заключительный матч предсезонного турнира против «Суиндон Таун», где и произошёл его неофициальный дебют.

Впервые в официальном матче Трент появился 25 октября 2016 года, это произошло в четвёртом раунде Кубка Английской лиги против «Тоттенхэма».

Неудивительно, что болельщики остро реагируют на желание Трента не просто сменить родной «Ливерпуль» на «Реал Мадрид», но еще и уйти бесплатно, не принеся «красным» никаких денег после всех вложений в клуба в карьеру футболиста.

💬«Не буду врать, если Трент перейдет в «Реал», то я стану одни из его главных хейтеров».

💬«Это будет самым большим предательством в футболе».

💬«У меня есть подписанная футболка Трентом, но я ее сожгу, если он уйдет в «Мадрид».

💬«Тренту его дружок Беллингем дороже, чем «Ливерпуль».

💬«Мадриду» нужен правый защитник, а Тренту нужно расправить крылья. Мы не может держать его, как Джеррарда».

💬«Ему должно быть стыдно, «Ливерпуль» столько сделал для него».

💬«Я пойму решение Трента уйти, но никогда не смогу его уважать».