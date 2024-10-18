Сборная Колумбии представила форму к 100-летитю футбольной федерации страны и сразу же разгромила в ней соперника🔝

Сборная Колумбии представила новую форму, подготовленную Adidas специально к 100-летию футбольной федерации страны. Тот случай, когда абсолютно не до чего докопаться – кремовый монохром с колумбийским триколором на груди. Один из лучших комплектов сезона.

На внутренней стороне воротника футболки изображена цифра 100, сопровождаемая эмблемой колумбийского футбола и буквами FCF.

Новый дизайн напоминает форму, которую носили на чемпионате Южной Америки 1945 года, но надевали ее только на турнир.

15 октября колумбийцы впервые сыграли в новой форме – и сразу добились успеха, разгромив сборную Чили (4:0).