😳 Бекхэм признался, что подписать Месси в «Майами» ему помог совет Фергюсона. Оказывается, Лео планировал вернуться в «Барсу» 😮

Дэвид Бекхэм признался, что Алекс Фергюсон помог привести Лионеля Месси в «Интер Майами».

Оказывается, что аргентинец планировал вернуться в «Барселону» после ухода из «ПСЖ». Но Бекхэм сумел убедить Месси перейти в «Интер Майами», воспользовавшись некоторыми советами от Алекса Фергюсона.

«Многое изменилось за эти годы в МЛС, и я очень горжусь тем, что был частью этого. Понимаю, что еще много работы предстоит сделать, но то, что мы привели Месси – уже большой подарок для Америки.

Я хотел сделать что-то для футбола и континента, потому что они дали мне многое за эти годы. Мы хотели вдохновить следующее поколение игроков, приведя Лео в лигу.

Важная вещь, которую я узнал за годы работы с Фергюсоном – нужно привлекать не дорогих и лучших, а правильных игроков. Но есть не так много вариантов, подходящих под все три категории. Лео – один из них. Я понимал, что он будет успешным как на поле, так и за его пределами», – заявил Бекхэм.

Удачное вложение?