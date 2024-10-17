«Джуд был скромным и трудолюбивым». Бекхэм объяснил успех Беллингема в «Реале» его человеческими качествами
Все вы знаете, что Джуд Беллингем - прекрасный футболист. Настолько, что половину прошедшего сезона считался главным фаворитом на «Золотой мяч».
А вот человеческие качества англичанина уже под вопросом. Репутацию он себе портит так же стремительно, как и поднимает трансферную стоимость.
И вот, наконец, появилось обратное мнение. Причем от легенды английского футбола - Дэвида Бекхэма.
«Я не думаю, что только игра Джуда завоевала любовь поклонников «Реала».
Важно то, как он добился этого. Беллингем был скромным и трудолюбивым. Он хотел выучить язык. Это иключительный игрок с потрясающей скоростью работы», - заявил Бекхэм.
А вам нравится менталитет Джуда?