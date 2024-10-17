Немецкие страсти: клуб 7 лиги ушел с 0:7 за 40 минут и выиграл матч по пенальти 12:11🤯

Чем ниже дивизион Германии, тем мощнее сценарии матчей! Клубы «Васбек» и «Ольденбург/Гёль» (оба представляют любительский 7-й уровень – Фербандслиги региона Шлезвиг-Гольштейн) накануне отыграли встречу местечкового кубка, но теперь ее обсуждает вся страна. Лидер западной Фербандслиги «Васбек» за 51 минуту отправил в ворота соперника сопернику 7 безответных мячей, половину из которых оформил нападающий Руне Линус Кулиг. Но «Ольденбург» и не думал сдаваться: к середине второго тайма они сумели отыграть два мяча. А начиная с 70-й минуты у футболистов «Ольденбурга» открылось второе дыхание. В течении 10 минут они забили трижды, а затем их соперники остались в меньшинстве. Матч перешел на серию пенальти, в которой сильнее оказалась отыгравшаяся команда – 12:11!