Цифра дня: Модрич сыграл больше 50% матчей в истории сборной Хорватии 😱

Уже 182 из 363!

Цифра дня, которая вызывает бесконечное восхищение: Лука Модрич сыграл больше половины матчей в истории сборной Хорватии – в 182 из 363.

Легендарно!

🇭🇷 182 матча за сборную – впечатляющая цифра сама по себе. Больше Модрича за сборные сыграли только семь футболистов. Рекордсмены Омана, Малайзии, Кувейта, Катара и Египта давно завершили карьеры, из действующих – только Криштиану Роналду (216 игр) и Лео Месси (189). Двух матчей Луке хватит, чтобы войти в пятерку. Для тройки потребуется еще 14 игр за сборную.

🇭🇷 Модрич дебютировал за Хорватию в 2006-м – против Аргентины с Месси, для которого этот матч стал уже шестым в сборной. Лео тогда оформил 1+1, но хорваты победили 3:2 благодаря голам Ивана Класнича, Дарио Срны и Дарио Шимича.

🇭🇷 До дебюта Модрича сборная Хорватии провела 140 матчей (три из них – еще до официального отделения от Югославии), после – уже 223. Получается, Лука выходил на поле в примерно 82% всех игр хорватов после своего дебюта.

🇭🇷 И почти всегда Модрич был в старте: в 164 матчах из 182 его выпускали с первых минут. Тренеры оставляли полузащитника на скамейке и не выпускали даже на замену лишь шесть раз. Когда Лука здоров и готов, он играет за хорватов.

🇭🇷 Самый впечатляющий период – между октябрем 2021-го и июнем 2024-го. За это время Модрич не пропустил ни матча сборной Хорватии. Сыграл 32 раза подряд – в 28 из них вышел в старте (и в четырех из них выходил еще и в дополнительное время).

🇭🇷 Рекорд по матчам за сборную Модрич надолго закрепил за собой. Ближайший преследователь – Иван Перишич – отстает на 44 игры. Следом из действующих идет Матео Ковачич со 106 встречами.

🇭🇷 «Я иду от игры к игре и не думаю о будущем, – признавался Лука в сентябре. – Закончу, когда почувствую, что огонь внутри меня погас. Только я чувствую этот огонь и принимаю решение. Никому не придется мне что-то говорить. До тех пор я здесь и счастлив помогать команде побеждать».

Как же впечатляет, что даже в 39 у Луки есть огонь. Кто знает, может и доберется до тройки рекордсменов по количеству матчей за сборные.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan