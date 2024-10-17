Роскошная Теописти Пурлиотопулу представила гостевой комплект формы «Афины Каллитея» - смотрим и восхищаемся🖤

«Афины Каллитея» в этом сезоне сыграет в элите греческого футбола впервые за 18 лет.

И к такому событию «Каллитея» презентовала форму особенным образом. Клуб позвал модель Теописти Пурлиотопулу.

Греческая модель не впервые сотрудничает с «Каллитея», ранее ее также приглашал итальянский побратим афинского клуба – «Венеция». С ее помощью форма клуба выстрелила в 2021 году.

Теописти уже представила домашний комплект на текущий сезон «Афин Каллитея», а теперь очередь дошла и до гостевой формы.