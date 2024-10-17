Два топ-игрока могут перейти в «Барселону» свободными агентами. Одного хочет лично Флик

«Барселона» является лидером Ла Лиги после девяти туров, поэтому высокие ожидания болельщиков неудивительны.

Энтузиазм вернулся к фанатам «сине-гранатовых»: они наслаждаются игрой своей команды и мечтают о трофеях после неудачного сезона. Но несмотря на сильный текущий состав, клуб уже работает над трансферами с прицелом на следующий сезон.

На трансферном рынке есть интересные варианты. Принимая во внимание, что у четырех центральных защитников контракты заканчиваются в июне 2026 года (Араухо, Кристенсен, Эрик Гарсия и Иньиго Мартинес), одним из приоритетов «Барсы» является укрепление обороны.

28-летний центральный защитник «Байера» Джонатан Та особенно интересует каталонцев. «Барса» уже предоставляла свое предложение немецкому клубу по футболисту перед закрытием летнего трансферного окна.

Джонатан дал понять «Байеру», что не намерен продлевать контракт. Им интересуется и «Реал Мадрид», но немец готов сделать ставку на «Барсу». Тем более, что защитнику симпатизирует Ханси Флик, работавший с ним в сборной Германии.

Еще одна позиция в составе «Барселоны», которая нуждается в укреплении – центральный нападающий. Роберт Левандовски начнет сезоне 2025/26 в возрасте 37 лет. Каталонцы отправили Виктора Роке в аренду в «Бетис», чтобы он набирался опыта в Ла Лиге, бразилец может заменить поляка после возвращения, но клуб также заинтересован и в более опытном нападающем.

На трансферном рынке есть интересная кандидатура Джонатана Дэвида из «Лилля». 24-летний канадец привлек внимание «ПСЖ», но сам мечтает оказаться в «Барсе».