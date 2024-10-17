Рафинья – лучший в топ-5 лигах по ключевому показателю. Обогнал Месси и Неймара в их лучших сезонах

Капитан «Барселоны» Рафинья создал 32 голевых момента в девяти турах Ла Лиги в этом сезоне – это самый большой показатель среди всех игроков в пяти ведущих лигах. Вторым идет вингер «Арсенала» Букайо Сака (27).

Согласно официальному сайту каталонцев, Хави – единственный игрок «Барселоны», который создал больше моментов, чем Рафинья, после девяти матчей чемпионата. В сезоне-2008/09 у него набралось аж 34.

Рафинья обогнал даже Лионеля Месси и Неймара: у них было по 31. Месси достиг этого показателя в сезоне-2014/15, Неймар – в 2015/16.

А вот так выглядит карта созданных Рафиньей моментов. Направление передачи – по мере увеличения яркости линии. Красными кружками отмечены пасы, завершившиеся голами.

Бразилец уже забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи в Ла Лиге. Также оформил 1+1 в Лиге чемпионов.