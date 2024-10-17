«Я бы хотел 1000 таких как он». Гвардиола высоко ценил одного игрока, хотя тот его недолюбливал и критиковал
Пеп Гвардиола тренировал многих звезд, но в любимчиках у него не только Лео Месси, но и бразильский центральный защитник, о котором вы вряд ли много слышали в последние годы.
Речь про Данте – он играл в «Баварии» с 2012-го по 2015-й, два сезона под руководством Пепа. Тот был в восторге от него:
«Я могу только поздравить свою команду, особенно Данте в защите. Я хотел бы посвятить эту победу ему. В последнее время он играл не так много, но он невероятно важный игрок для нас. Я бы хотел, чтобы в моей команде было 1000 Данте».
Хотя игрок не то что бы любил тренера. Бразильцу не нравился стиль управления Пепа:
«Он не разговаривает с тобой, и как игрок ты не знаешь, в каком положении находишься. Есть тренеры мирового класса в тактическом плане, но не столь блестящие как люди. Например, Гвардиола».
Позднее бразилец дополнил высказывание:
«Пеп – тактически выдающийся тренер, но он меньше общается с игроками, чем мои предыдущие тренеры, к которым я привык. Я уважаю Пепа и благодарен всем, кто помогал мне на протяжении всей моей карьеры. Я бы никогда не стал негативно отзываться об этих особенных людях».
В пятницу Данте исполнится 41 год, он проводит девятый сезон в «Ницце». Последние три завершил с 32+ матчами в каждом.