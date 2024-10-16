😶 «Я не из тех, кто смотрит статистику». Месси опять скромничает - говорит, что не знал о юбилейном хет-трике за Аргентину

Хет-трик в ворота сборной Боливии стал особенным для Лионеля Месси. Но узнал он об этом только после матча - от журналистов.

- 100 голов под десятым номером в национальной команде, 58-й хет-трик всего и 10-й с Аргентиной - поэтому вы так отпраздновали третий гол?

- Нет, честно говоря, я не знал про это. И я не тот, кто смотрит статистику, но приятно забить еще один гол.

А вот бурная реакция детей Лео на хет-трик отца.

Да кто вообще эту статистику считает.