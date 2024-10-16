🫣😔 «Из-за тебя я четыре года не мог найти команду». Лука Тони упрек Гвардиолу из-за пагубного влияния на футбол

Помните Луку Тони?

Легендарный итальянский нападающий закончил карьеру еще в 2016-м. И самое время о нем напомнить.

Лука Тони встретился в ресторане с Пепом Гвардиолой и пожаловался, что тот испортил ему карьеру из-за ввода в моду позиции ложной девятки.

«Я не мог найти команду в течение четырех лет из-за тебя», - заявил Тони.

Реакция фанатов.

💭 «Я больше впечатлен тем, что Пеп говорит вообще на всех языках».

💭 «Лука, просто покажи ему свою медаль Кубка мира».

💭 «Интересно услышать, как это повлияло на таких игроков, как Тони. Футбол развивается, но трудно, когда ваш стиль не соответствует новым тенденциям».

💭 «Бедный Тони».