«Повзрослей, у меня бывало и хуже от жены»: Энди Кэролл жестко подколол Ибрагимовича после травмы

Несмотря на то, что Златан Ибрагимович ушел из профессионального футбола в 2023 году, он по-прежнему играет с той же страстью.

Недавно бывший форвард «Милана» поделился фотографией травмы головы, подписав: «Часть игры».

В комментарии пришел экс-форварда «Ливерпуля» Энди Кэрролл, он решил подколоть Златана.

«Повзрослей, у меня бывало и хуже от жены».

Энди, похоже, не врет. В 2022 он был запечатлен в постели с двумя другими женщинами. А невеста игрока Билли Маклоу простила его и не отменила свадьбу.