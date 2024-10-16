«У Гвардиолы не было и 1% проблем Фергюсона». Вот почему Сэр Алекс – GOAT среди тренеров. Посмотрите, с чем он боролся
Сэр Алекс Фергюсон начинал свою тренерскую карьеру в шотландском «Абердине». И ему там было очень не просто.
У клуба в 80-х не было даже тренировочной базы.
«Когда сэр Алекс Фергюсон впервые приехал в «Абердин», у них не было тренировочного поля. Поэтому они тренировались на пляже, на парковке стадиона и в общественном парке!
Очень сомневаюсь, что Пеп Гвардиола смог бы справиться хотя бы с 1% от этого с Месси, Хави и Иньестой в Ла Масии», - написал пользователь Твиттера, комментируя отрывок из документального фильма про Фергюсона.