Мбаппе дешевле всех, Азар дороже Холанда. Сколько стоили действующие звезды в 17 лет?

В футболе бесконечный поток молодых талантов, которые уже в 17 лет зажигают среди взрослых. Яркие юноши появляются каждый год, но далеко не все оправдывают ожидания и остаются на высоком уровне.

Взглянем, как Transfermarkt оценил действующих звезд (бонусом – Ансу Фати), когда им было семнадцать лет.

Килиан Мбаппе уже сверкал в ЛЧ и был неудержим в Лиге 1. Эрлинг Холанд делал покер в чемпионате Норвегии – возможно, именно благодаря бомбардирским навыкам его оценили чуть больше.

Эден Азар стал полуфиналистом юношеского Евро и получил вызов в первую сборную, но на тот момент все еще выступал в «Лилле».

Ансу Фати забивал с передач Месси, звание наследника магнитилось само собой – поэтому уже в 17 стоил 40 млн евро. Но ожидания не оправдал (подвело здоровье) – не заиграл даже в «Брайтоне». А вот другой «будущий Месси» пока невероятно хорош: уже в несовершеннолетнем возрасте Ямаль стоит 150 млн евро.