Многие жалуются, что страны потеряли свою идентичность. Но речь точно не об Италии - только посмотрите на их футболистов 🤌🏻

В соцсетях стремительно набирает просмотры забавный отрывок с матча сборной Италии на Евро-2020, на котором футболисты в традиционном для своей страны стиле обсуждают тактику. Или не тактику - какая вообще разница.

7 миллионов просмотров за день!

Реакция соцсетей.

💭 «Я чувствую себя итальянцем, просто наблюдая за этим».

💭 «Забавный факт: это они нормально разговаривают».

💭 «Они все такие».

💭 «Может, все итальянцы глухие?»

💭 «Близко, но не точно. В этом видео нет еды».

💭 «Я итальянец и могу подтвердить, что мы такие».

💭 «А что такого? Обычный разговор».