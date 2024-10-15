Многие жалуются, что страны потеряли свою идентичность. Но речь точно не об Италии - только посмотрите на их футболистов 🤌🏻
В соцсетях стремительно набирает просмотры забавный отрывок с матча сборной Италии на Евро-2020, на котором футболисты в традиционном для своей страны стиле обсуждают тактику. Или не тактику - какая вообще разница.
7 миллионов просмотров за день!
Реакция соцсетей.
💭 «Я чувствую себя итальянцем, просто наблюдая за этим».
💭 «Забавный факт: это они нормально разговаривают».
💭 «Они все такие».
💭 «Может, все итальянцы глухие?»
💭 «Близко, но не точно. В этом видео нет еды».
💭 «Я итальянец и могу подтвердить, что мы такие».
💭 «А что такого? Обычный разговор».