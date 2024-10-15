💥 Главный «Here we go» осени - Тухель возглавит Англию! Реакция фанатов 🧨

Фабрицио Романо сообщает главную новость дня-недели-месяца: Томас Тухель согласовал контракт со сборной Англии!

«Условия согласованы, контракт будет подписан с официальным заявлением, ожидаемым в ближайшее время», - пишет Романо.

Если не верите Романо, то первоисточник - Times Sport.

Окунаемся в комментарии.

💭 «Чертова Англия выигрывает следующий чемпионат мира».

💭 «Мы живы!»

💭 «Они наконец-то могут выиграть трофей... Золотая эра Англии наконец-то собирается что-то показать со своими талантами. Саутгейт им мешал».

💭 «Это лучшее решение».

💭 «О боже, какое счастье!»

💭 «У нас есть Супер Тухель!!!»