💥 Главный «Here we go» осени - Тухель возглавит Англию! Реакция фанатов 🧨
Фабрицио Романо сообщает главную новость дня-недели-месяца: Томас Тухель согласовал контракт со сборной Англии!
«Условия согласованы, контракт будет подписан с официальным заявлением, ожидаемым в ближайшее время», - пишет Романо.
Если не верите Романо, то первоисточник - Times Sport.
Окунаемся в комментарии.
💭 «Чертова Англия выигрывает следующий чемпионат мира».
💭 «Мы живы!»
💭 «Они наконец-то могут выиграть трофей... Золотая эра Англии наконец-то собирается что-то показать со своими талантами. Саутгейт им мешал».
💭 «Это лучшее решение».
💭 «О боже, какое счастье!»
💭 «У нас есть Супер Тухель!!!»