Луис Энрике тронул футбол своим отношением к смерти дочери. Какой же он сильный! ❤️🩹
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился чувствами об одном из самых трагичных моментов своей жизни.
В 2019 году испанский тренер потерял дочь. 9-летняя Ксана умерла из-за рака костей.
Энрике открыто поговорил с каналом Movistar Plus+, объяснив свое отношение к случившемуся:
«Могу ли я назвать себя счастливчиком или неудачником? Я считаю себя счастливчиком. Причем большим. Моя дочь провела с нами 9 прекрасных лет. У нас есть тысяча воспоминаний о ней.
Как-то я пришел домой к родителям, но у них не было ни одного фото Ксаны. Я спросил, почему. Мама сказала: «Я не могу». Я попросил ее повесить фотографию, ведь Ксана жива. Ее дух с нами. Каждый день мы говорим о ней, смеемся и вспоминаем. Она смотрит на нас».
Мужество Энрике тронуло всех любителей футбола.
💭 «Больно».
💭 «Невозможно увидеть это и сохранить спокойствие. Через что он прошел... Мне бы потребовалось много лет, чтобы так говорить».
💭 «Ни один родитель не должен видеть, как умирает его ребенок. Ты лучший, Луис Энрике».
💭 «Даже если он не увидит, я хочу поблагодарить Луиса Энрике за эти слова. Мой отец умер месяц назад, с тех пор мне ничего не хочется, и ты преподал мне урок. Они живы в нас, не физически, а внутри, ты прав. Большое спасибо».
💭 «Как это больно...»
💭 «Честность, с которой он переживает все это, должна быть примером для остальных его детей. Какая сила!»