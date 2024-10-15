Помните Деле Алли? Он планирует вернуться и сыграть на ЧМ-2026, «Эвертон» помогает после травмы

Деле Алли не играл с февраля 2023 года и сейчас является свободным агентом после того, как контракт с «Эвертоном» истек в начале этого лета.

Английский клуб перед этим отдавал его в аренду в «Бешикташ», но даже в Турции Алли не смог заиграть.

В начале своей карьеры Деле демонстрировал очень хорошие результаты, сыграв 37 матчей за сборную Англии с 2015 по 2019 год. Он играл на Евро-2016 и чемпионате мира-2018.

В последние годы карьера Алли была осложнена травмами. Но после восстановления ему предоставили возможность тренироваться на базе его бывшего клуба, поскольку команда хочет вернуть его в оптимальную форму.

А по данным Daily Mail, «Эвертон» даже готов предложить ему новый контракт, если Алли покажет положительные результаты.

В апреле в выпуске Monday Night Football Деле сказал, что очень хочет играть за национальную сборную, и поделился одним секретом.

На его телефоне установлено ежедневное напоминание, которое приходит в 11 дня. Текст напоминания: «Чемпионат мира 2026».