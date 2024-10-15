Звезды «Манчестер Сити» в снялись новом кампейне C.P. Company и клуба📹🔝

«Манчестер Сити» продолжает партнерские отношения с итальянским брендом C.P. Company.

Будучи официальным партнером «Манчестер Сити», C.P. Company разработал эксклюзивную линейку модной одежды для звезд «Сити» и тренерского состава.

Партнерство подчеркивает связь между городами Манчестером и Болоньей, а также между клубом и модным брендом, зародившуюся в 80-х годах благодаря взаимодействию с футбольными фанатами.

Натан Аке, Фил Фоден и Жереми Доку и снялись в новом кампейне C.P. Company и «Манчестер Сити».