У Робена Ле Норман из «Атлетико» необычное для футболиста увлечение: испанец показал, как играет на пианино
Защитник «Атлетико» Робен Ле Норман показал свое увлечение - игру на пианино.
Ле Норман летом выиграл Евро вместе со сборной Испании, а затем перешел в «Атлетико» из «Сосьедада».
Контракт с «Атлетико» рассчитан на пять сезонов. Ранее в «Сосьедаде» говорили, что трансфер обошелся в 34,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрено в виде бонусов.
В прошлом сезоне Ле Норман провел 29 игр в Ла Лиге и забил 2 гола.