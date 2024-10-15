У Робена Ле Норман из «Атлетико» необычное для футболиста увлечение: испанец показал, как играет на пианино

Защитник «Атлетико» Робен Ле Норман показал свое увлечение - игру на пианино.

Ле Норман летом выиграл Евро вместе со сборной Испании, а затем перешел в «Атлетико» из «Сосьедада».

Контракт с «Атлетико» рассчитан на пять сезонов. Ранее в «Сосьедаде» говорили, что трансфер обошелся в 34,5 млн евро, еще 5 млн предусмотрено в виде бонусов.

В прошлом сезоне Ле Норман провел 29 игр в Ла Лиге и забил 2 гола.