Хулиганы с битами напали на валлийскую команду после матча: вратарю сломали коленную чашечку

12 октября «Авеню Хотспур» сыграл против «Лланрумни Атлетик» в Первой лиге футбольной лиги Кардиффа.

Поединок между двумя валлийскими командами завершился со счетом 3:1, но атмосфера на поле была настолько напряженной, что после финального свистка арбитр показал три красных и две желтые карточки.

Однако это было только начало.

Когда игроки и тренерский штаб «Авеню Хотспур» возвращались из раздевалок, на них напала группа неизвестных в масках, вооруженных бейсбольными битами, велосипедными сиденьями и другими предметами.

В ходе этого инцидента пострадали несколько игроков команды.

Но больше всего пострадал вратарь Джоэл Коллинз. Ему разбили коленную чашечку, такая травма требовала немедленной операции.

Полиция Южного Уэльса начала расследование, но в настоящее время никаких арестов не было произведено.