Хулиганы с битами напали на валлийскую команду после матча: вратарю сломали коленную чашечку
12 октября «Авеню Хотспур» сыграл против «Лланрумни Атлетик» в Первой лиге футбольной лиги Кардиффа.
Поединок между двумя валлийскими командами завершился со счетом 3:1, но атмосфера на поле была настолько напряженной, что после финального свистка арбитр показал три красных и две желтые карточки.
Однако это было только начало.
Когда игроки и тренерский штаб «Авеню Хотспур» возвращались из раздевалок, на них напала группа неизвестных в масках, вооруженных бейсбольными битами, велосипедными сиденьями и другими предметами.
В ходе этого инцидента пострадали несколько игроков команды.
Но больше всего пострадал вратарь Джоэл Коллинз. Ему разбили коленную чашечку, такая травма требовала немедленной операции.
Полиция Южного Уэльса начала расследование, но в настоящее время никаких арестов не было произведено.