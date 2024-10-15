Сын Мальдини дебютировал за сборную Италию: реакция Пало со стадиона – 💖

Даниэль Мальдини, сын Паоло Мальдини, дебютировал за сборную Италии.

Полузащитник «Монцы» вышел на замену вместо Джакомо Распадори на 74-й минуте матча Лиги наций против Израиля (4:1).

Даниэль дебютировал за Италию через 22 года и 118 дней после последнего матча Паоло за сборную. С момента последней игры Чезаре Мальдини прошел 61 год.

Чезаре дебютировал за сборную в 1960-м году, Пало – в 1988-м.

Впервые в истории за национальную команду Италии сыграли футболисты из трех поколений одной семьи.

Пауло смотрел матч на стадионе и сдерживал слезы после выхода сына на поле: