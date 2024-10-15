Как Германия выглядит без Крооса? Оцениваем первые идеи Нагельсманна

После поражения от Испании в 1/4 финала Евро (1:2) Германия потеряла сразу несколько легенд. Томас Мюллер, Илкай Гюндоган и Мануэль Нойер завершили карьеру в сборной.

Но именно прощание с Тони Кроосом, ушедшим из футбола, стало самым тяжелым для Юлиана Нагельсманна . По своему влиянию на Евро Тони – мозг команды и ключевой элемент в структуре. «Мы не сможем заменить Крооса сразу. Это было бы легко, если бы он не стал одним из лучших футболистов мира», – объяснял тренер.

Невозможность замены Крооса Нагельсманн понимал еще перед Евро – поэтому уговорил Тони вернуться в сборную (не играл с Евро-2021). «Я вернусь в сборную Германии с марта. Почему? Меня попросил тренер», – в феврале 2024-го Кроос не оставил сомнений.

Как теперь играет Германия? Что придумал Нагельсманн, чтобы смягчить последствия от ухода Тони? Вот первые выводы.

● На Евро Кроос стал фундаментальным игроком Германии при владении, а в обороне его разгрузил Роберт Андрих.

● Формально Тони заменил Паскаль Гросс. Но их роли с мячом отличаются (но без мяча мало новшеств).

● Есть ли позитив? Это умения Гросса (дает качества Крооса на своем уровне и расширяет диапазон движения опорника) и снижение зависимости от единственного диспетчера.

● Минусы на начальном этапе – сам факт ухода игрока мирового уровня (нет такого же по качествам) и продолжение проблем в обороне.

А что было на Евро? Кроос мощно двигал мяч, а Андрих разгрузил его в обороне

Для начала вспомним: а как Кроос помог Германии на Евро? Тони провел очень мощный турнир – Нагельсманн просил вернуться не зря .

По основным показателям в продвижении для опорника он оказался одним из лучших. Да, повлияли и стандарты (сделал больше всех на Евро передач со штрафных и угловых), но статистика все равно впечатляет. При этом Германия даже не дошла до финала.

Нагельсманн при владении использовал формацию 3-1-5-1 с тремя десятками. Тони в большинстве ситуаций формировал тройку в начальной стадии и располагался левее в структуре 3+1. Только против Испании Юлиан сыграл осторожнее и насытил эту зону уходом Йозуа Киммиха в центр или низкими позициями крайних защитников.

У него было три важных задачи. Во-первых, бывший опорник «Реала» регулировал темп атак. Кроос сам определял, когда нужно притормозить и сыграть с ближним, а в каких случаях обострить.

Тони сделал 551 передачу за весь турнир − больше только Джон Стоунз (559) и Кайл Уокер (554) − с точностью 90,4%. Кроос редко ошибался и чувствовал необходимый сценарий. Так Германия становилась более гибкой и адаптировалась под любые обстоятельства.

Во-вторых, немец делал разрезающие передачи в зону между линиями. Схема с тремя десятками позволяла нагрузить пространство в середине и вскрывать компактный блок за счет умных открываний Гюндогана, Джамала Мусиалы или Флориана Виртца (Лероя Сане).

От Крооса требовались своевременные и удобные пасы. Как на Гюндогана против Шотландии (5:1), когда Тони отрезал всю полузащиту. Илкай после приема покатил налево Макси Миттельштедту, и после прострела Мусиалу срубили почти на линии штрафной.

В-третьих, переводы направо стали одной из фишек Германии при контроле. Они помогали быстро менять направление атаки и пользоваться свободой в менее насыщенной зоне.

Вот после одной из таких длинных передач Киммих увидел рывок Гюндогана за спину. Всего два паса понадобилось Германии, чтобы проникнуть в штрафную. А началось все именно благодаря намерению и навыкам Крооса.

«Кроос по-прежнему входит в тройку лучших игроков мира, которые находят игроков между линиями и выводят их на лучшие позиции в атаке для создания моментов. Против Тони очень сложно защищаться», – восхищался Нагельсманн после разгрома Шотландии.

А что Германия придумала без мяча? Чередовала высокий персональный прессинг с компактным блоком в схеме 4-4-2 (4-2-3-1).

При первом сценарии Тони обычно опекал десятку, восьмерку или инсайда. Против Венгрии в одной из фланговых ловушек пошел за Домиником Собослаи и вместе с Виртцем вынудил Аттилу Фиолу забросить вперед.

А тут он уже вместе с Андрихом патрулирует центр поля в среднем блоке.

Опорник «Байера» разгружал Крооса в контексте опусканий в линию обороны . Роберт гораздо чаще садился пятым защитником и не допускал разрывов в линии (а против Швейцарии без мяча и вовсе играл так постоянно).

Тони сосредоточился на контроле пространства между линий. В 1/4 в паре с ним вышел Эмре Джан (больше помогал в давлении), поэтому объем задач Крооса увеличился. Опорник не успевал и сфолил целых пять раз (больше всех на поле).

Фиксируем: на Евро Тони стал ключевым игроком Германии при владении в роли левого центрального защитника в 3-1-5-1. Он управлял темпом, искал десяток между линиями и переводил мяч направо для смены направления атаки .

Без мяча Кроос во время прессинга опекал одного из хавбеков или инсайдов, а в среднем блоке контролировал середину. Андрих разгружал его и часто опускался на помощь обороне.

Как сейчас играет Германия? Крооса заменил Гроос, но их роли отличаются

Нагельсманн не отказался от 3-1-5-1 при владении и формально заменил Крооса Паскалем Гроссом . «В «Боруссии» Гросс играет в похожей роли, но это не Тони. Это Паскаль. Нам никак не заменить Крооса», – рассуждал Юлиан.

При контроле у Германии появились новые механизмы . Гросс занимает место между центральными защитниками, а не левее, как Тони летом (такая идея возникает лишь эпизодически).

Кстати, дома против Нидерландов Александар Павлович (единственный выход в старте) в такой же манере опускался между Антонио Рюдигером и Нико Шлоттербеком, а Анджело Штиллер открывался над ними. В перерыве Нагельсманн выпустил Андриха в опорную зону, а хавбека «Баварии» отправил выше.

Другое направление – ротации Паскаля и Андриха. Они периодически меняются местами, а против Боснии (2:1) Роберт и вовсе чаще формировал тройку. Павлович и Штиллер тоже выполняли этот трюк.

Тогда Гросс продвигал мяч с позиции опорника или иногда сам поднимался к штрафной. Даже в одном из эпизодов открылся между линиями как десятка.

В обороне жеглобальных изменений не произошло . Нагельсманн все так же сочетает высокий персональный прессинг с откатом в средний блок. В схеме 4-4-2 (4-2-3-1) Андрих и Гросс закрывают опорную зону. «Мы не собираемся серьезно меняться. Нынешний набор игроков хорошо подходит друг другу», – цитата главного тренера сборной Германии относилась ситуации в целом, но хорошо подходит для описания стратегии без мяча.

Интересная деталь: как и на Евро, за контроль брешей в линии обороны отвечает именно Андрих. Роберт гораздо чаще Паскаля опускается на помощь защитникам.

Так против Нидерландов в гостях он контролировал рывок Райана Гравенберха за спину Киммиха, а Гроос рядом опекал Тейани Рейндерса.

Что нужно запомнить? Крооса номинально заменил Гросс, но у их роли есть значительные отличия. Паскаль опускается между центральными защитниками и чаще меняется местами с Андрихом . А вот в обороне серьезных изменений не произошло (даже черновая работа Роберта осталась).

Есть ли позитив? Гроос вносит разнообразие, а зависимость от диспетчера снижается

После того, как мы узнали о нынешнем рисунке игры Германии, возникает мысль: а есть ли позитив от изменений? Затронем два пункта – умения Гросса и снижение зависимости от главного диспетчера .

Паскаль лучше всех подходил на роль замены Крооса. В прошлом сезоне АПЛ (с поправкой на более разнообразную роль) его показатели в созидании выглядят внушительно. На цифры влияют стандарты (стабильно исполнял штрафные и угловые в «Брайтоне»), но и без них его умение продвигать мяч не подвергается сомнению.

«Этот игрок исключительно хорош. Гросс слишком долго оставался незамеченным. Паскаль очень качественно обращается с мячом», – хвалил его Нагельсманн. «Для меня это не большая перемена. Гросс – очень умный игрок с большим опытом. Я прекрасно ладил с ним как с мячом, так и без него», – а это уже слова Андриха после разгрома Венгрии в Лиге наций (5:0).

Гросс частично смягчил последствия от ухода Крооса. Паскаль умеет делать все то, что Тони давал Германии на Евро: регулировать темп атак, пасовать в зону между линиями и переводить мяч в менее насыщенную зону. Да, не на таком сумасшедшем уровне (иначе бы давно играл в топ-клубе), но в выстроенной структуре смотрится органично.

Здесь Паскаль увидел открывание Киммиха и вырезал точную диагональ. Йозуа уже в штрафной подключил Мусиалу – Германия заработала угловой.

На другую деталь обратил внимание Маттиас Заммер. «Они очень умные игроки, но Гросс может занимать разные позиции. У него радиус действий больше, чем у Крооса. Нагельсманн привнесет другие элементы в атакующую игру», – заметил бывший игрок сборной Германии.

Такие эпизоды заметны уже сейчас. Подвижность Паскаля помогает находить необычные варианты для выхода из-под прессинга.

Против Боснии еще в момент паса Джонатана Та на Виртца опорник «Боруссии» уже начал движение за спину Адриану Баришичу. Флориан в касание подключил Гросса – хозяев выручил только отчаянный подкат Беньямина Тахировича.

В контексте снижения зависимости от диспетчера важно затронуть два аспекта. Первый: Андрих теперь не только дополнительный игрок при розыгрыше, но и еще один кандидат на продвижение мяча.

Теперь Роберт не ограничивается сохранением мяча без излишнего риска – чаще сам ищет способы взломать оборону через пас. Так Германия становится разнообразнее, а сопернику приходится ждать угрозы не только от Гросса.

В игре с Боснией Дениз Ундав и Серж Гнабри связали защитников, а Денис Хусейнбашич проспал рывок Виртца. Опорник «Байера» вовремя сделал закидушку – она оказалась предголевой передачей.

Второй: на острие Нагельсманн теперь использует форвардов, а Кая Хавертца видит в роли одной из десяток. Уже попробовал Никласа Фюллькруга, Ундава (самый гибкий из этой тройки, но против Нидерландов месяц назад именно он формально играл выше) и Тима Кляйндиста (дважды).

Благодаря этому Германия всегда имеет вариант с забросом за спину или в борьбу с дальнейшими попытками забрать подбор. Особенно это помогает в случае, если в центре и на флангах сложно найти пространство.

Еще один плюс: чистый форвард отвлекает внимание на себя и позволяет десяткам находить свободу между линиями. Только Дениз действовал гораздо свободнее и часто уходил ниже.

Положительные моменты в игре новой сборной Германии точно есть. Гросс частично заменил Крооса по основным умениями и привнес новые элементы, а активность Андриха в продвижении и присутствие форварда позволили Нагельсманну избежать зависимости от единственного диспетчера.

Какие сложности появились? Нет игрока уровня Крооса, а проблемы в обороне не исчезли

Но не обошлось и без трудностей.

Вернемся в начало текста и вспомним слова Нагельсманна о незаменимости Крооса. Это простой, но чрезвычайно важный тезис.

При всей полезности Гросс банально чаще ошибается под давлением и реже видит умные открывания десяток. Германия в любом случае просела по сравнению с Евро при владении из-за потери игрока с таким видением поля .

Даже с учетом вовлечения Андриха такого же влияния Нагельсманн не получит. Эту проблему он в ближайшем будущем уже никак не решит (любая команда почувствует потерю Крооса), а лишь сможет частично восполнить командными усилиями.

Юлиан все равно сохранил структуру, нашел близкого по стилю исполнителя и поменял только детали. Это не было очевидным решением, ведь могли произойти более кардинальные перестановки.

Еще один ракурс – сейчас Германия не выглядит сильнее в обороне . Проблему с реакцией на контратаки пока так и не решили.

Розыгрыши в структуре 3+1 позволяют задействовать больше игроков в атаке, но при потере возникает огромное пространство – так было и на Евро. Особенно страдают фланги, когда Киммих или Давид Раум (Миттельштадт) после потери застревают высоко и не успевают вернуться.

Вот такую огромную зону перед собой имел Роланд Шаллаи, когда Германия потеряла мяч около штрафной. Киммих остался позади, а прострел прервал уже Гросс.

Не таким монолитным сейчас кажется и прессинг Германии. Нидерланды в домашней игре несколько раз вскрывали их структуру через смену позиций и смещения ниже Хави Симонса.

Его по задумке накрывал Шлоттербек, так как Хавертц опекал Йерди Схаутена, Андрих закрывал Гравенберха, а Гросс следил за Рейндерсом. Но защитник «Боруссии» периодически опаздывал, и давление гостей рушилось.

Наглядный пример. Опорник ПСВ из-под Кая делает пас на Симонса, а Нико позволяет ему сыграть на Дензела Дюмфриса.

В итоге Хавертц упустил рывок Схаутена, а Нико сфолил около штрафной и получил желтую.

Во втором тайме Нагельсманн изменил настройки: Хави опекал уже один из опорников. Хвалим за матч-менеджмент, но далеко не всегда получится исправлять недочеты по ходу матчей.

Не во всех эпизодах есть прямая вина опорной зоны. Но на Евро пара Андриха и Крооса чуть лучше справлялась с непредвиденными ситуациями – возможно, адаптировались к манере друг друга гораздо быстрее.

При этом мы уже сейчас видим, как Нагельсманн проявляет гибкость. Дома с Нидерландами Джейми Левелинг и Виртц получили двойные роли (передавали друг другу опорников и выдергивались на центральных защитников), а Симонса опекал Павлович и даже садился за ним в линию обороны. Давление работало лучше, как итог – 0 допущенных ударов в первом тайме (после перерыва перешли в менее агрессивный режим).

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Первое впечатление: потеря Крооса не такая уж болезненная, как казалось изначально – учитывая просьбу тренера вернуться и важность на Евро. Нагельсманн нашел очень похожего на Крооса игрока.

Но о смене поколений речи не идет: Гроссу уже 33 − всего на год младше Крооса.

Нагельсманн, вероятно, дойдет с Паскалем до ЧМ-2026. А дальше придется вновь думать – может быть, уже не Юлиану.

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Фото: Gettyimages.ru /Maja Hitij