Фанаты заметили, как Роналду отдыхает перед матчем Лиги наций: Криш катался на водной горке!

12 октября сборная Португалии одержала важную победу над Польшей в матче Лиги наций (3:1).

Роналду забил свой 906-й гол в профессиональной карьере и 133-й за сборную.

После победы над поляками сборная Португалии отправилась в Шотландию, где 14 октября встретится со сборной Шотландии. И остановились они в роскошной гостинице Cameron House на берегу озера Лох-Ломонд.

Криштиану решил немного отдохнуть перед важным матчем, и болельщики заметили, как развлекалась португальская звезда.

В соцсетях появились видео, на которых видно, как Криш спускается с водной горки.