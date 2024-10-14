Марсело схватился за голову! 7-летний сын мастерски обвел именитого отца⚽

У бывшего латераля «Мадрида» и сборной Бразилии Марсело двое детей. 14-летний Энцо уже в «Реале», играет на позиции нападающего и считается одной из звезд кантеры клуба и сборной Испании в своей возрастной группе. Младший сын – 7-летний Лиам делает только первые шаги в футболе, но делает их уверенно.

Недавно в сеть попало видео, на котором Марсело и Лиам играли с мячом, и мальчик провел мяч между ног именитого отца в духе топовых игроков.

Лицо Марсело говорит само за себя: «Мне нечего ответить, клянусь не ожидал подобного», - заявил футболист «Флуминенсе».

Не удивимся, если и Лиама ждет блестящее будущее в «Мадриде»!