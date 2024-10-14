Бывшая Бензема рассказала о самом странном свидании с Каримом🤔🤷‍♀️

Испанская журналистка Марта Риеско, она же бывшая Карима Бензема, рассказала о странном первом свидании с футболистом.

«Мы познакомились на парковке в Вальдебебас. Ему удалось узнать мой номер телефона, и он писал мне несколько месяцев», - рассказывает Марта в интервью El Televisero.

«На нашем первом свидании Карим сказал, что заедет за мной: «Выходи, я внизу». Я тогда жила у своей матери. Выхожу из подъезда и вижу темнокожего паренька – он меня приветствует. Я спросила, где Карим, а парень сказал, чтобы я шла за ним. Улица была такой длинной, и парень говорит: «Смотри туда». В самом конце улицы я увидела шикарную машину Бензема».

«Я тогда вернулась домой, а Кариму сказала, что либо он меня от дома забирает, либо я никуда не еду – я не собиралась совершать моцион с этим непонятным парнем. Через какое-то время Карим перезвонил, сказал спускаться. И действительно, он был около входной двери, рядом с ним этот паренек – так он проверял, что я не вызвала прессу перед тем, как он за мной заехал».

Карим Бензема серьезно относился к своей публичности и образу в прессе.