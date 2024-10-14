Кулинарный мастер-класс от Джорджины Родригес🥔Достаем лук, картошку и покоряем Криштиану Роналду🧑🍳
Как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Эту расхожую фразу подтверждает и Джорджина Родригес – вечная невеста Криштиану Роналду, воспитывающая их пятерых детей.
В социальных сетях Джорджина поделилась, что смогла покорить португальца не только своими выдающимися формами, но и кулинарными навыками.
Девушка показала подписчикам, как готовит тортилью – испанское традиционное блюдо из яиц, картофеля и лука.
Предлагаем и вам повторить за Джорджиной и поделиться результатом в комментариях.