10 главных голов на последних минутах. Они изменили историю

Голы на последних минутах матча всегда зрелищны. Но есть такие, которые меняют историю клуба, турнира и даже всей игры. Вспомним главные.

1. Андрес Иньеста в финале ЧМ-2010: единственный мяч в игре, забитый на 116-й минуте, принес Испании первый Кубок мира.

2. Арьен Роббен в финале ЛЧ-2013. Главное немекцое дерби в главном матче евросезона. Вингер «Баварии» быстрее всех разобрался в суматохе, но не идеально пробил. Тем не менее, мяч докатился до ворот и тот гол короновал мюнхенцев.

3. Трой Дини сделал лучшую рекламу Чемпионшипа. В финальном матче за путевку в АПЛ «Лестер» не реализовал пенальти в добавленное время, а «Уотфорд» забил в ответной атаке и попал в высший дивизион.

4. Серхио Агуэро в 2012-м перевернул историю «Ман Сити» – тот гол в ворота «КПР» принес клубу первое чемпионство.

5. Через пару недель Дидье Дрогба забил «Баварии» на последних минутах финала Лиги чемпионов, «Челси» добыл победу по пенальти и первый кубок ЛЧ.

6. В 2019-м Трент Александер-Арнолд исполнил заметил расслабленность «Барсы» и направил мяч Дивоку Ориги. «Ливерпуль» отыгрался с 0:3 в первом матче и прошел дальше.

7. Марио Гетце в финале ЧМ-2014 ударом в падении принес Германии чемпионство.

8. В 2014-м Серхио Рамос сравнял счет в финале ЛЧ против «Атлетико». «Реал» забил еще три в дополнительное время и победил.

9. Драматичный долгожданный выход «Амьена» в Лигу 1 – вот таким свободным ударом.

10. Оле-Гуннар Сульшер подправил мяч и спас «Ман Юнайтед» в финале ЛЧ-1999. «МЮ» ждал ту победу 31 год.