«Самый безумный финт в моей жизни». Вы вряд ли видели красоту Ди Марии из 2009-го – такое невозможно повторить
В футболе полно техничных игроков, которые дарят зрителям сумасшедшие финты. Многие движения остаются в памяти навсегда – а о некоторых узнаем спустя годы. Сегодня как раз про один из таких.
В 2009 году, играя за «Бенфику», Анхель Ди Мария исполнил это:
Судя по реакциям в комментариях, многие не видели этого финта.
💭 «Это самый безумный финт в моей жизни».
💭 «Он обводит его пять раз, прежде чем мяч упадет на землю».
💭 «Безумие».
💭 «Уникальный футболист».