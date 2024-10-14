«Самый безумный финт в моей жизни». Вы вряд ли видели красоту Ди Марии из 2009-го – такое невозможно повторить

В футболе полно техничных игроков, которые дарят зрителям сумасшедшие финты. Многие движения остаются в памяти навсегда – а о некоторых узнаем спустя годы. Сегодня как раз про один из таких.

В 2009 году, играя за «Бенфику», Анхель Ди Мария исполнил это:

Судя по реакциям в комментариях, многие не видели этого финта.

💭 «Это самый безумный финт в моей жизни».

💭 «Он обводит его пять раз, прежде чем мяч упадет на землю».

💭 «Безумие».

💭 «Уникальный футболист».