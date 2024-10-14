Сборная Мексики вышла на поле в специальной форме в честь предстоящего Дня мертвых🌹💀

Вчера состоялся товарищеский матч между «Валенсией» и национальной сборной Мексики в Испании.

Хозяева поля выпустили второй состав, кто-то из игроков только что вернулся после международного перерыва. Матч закончился ничьей 2:2 – Дани Гомес оформил дубль за «Валенсию», а среди мексиканцев отличились Алексис Вега и Озиэль Эррера.

Но в прошедшей игре примечателен не столько результат, а сколько форма, в которой сборная Мексики вышла на поле.

Мексика славится своеобразным праздником – Днем мертвых. Он посвящен памяти умерших, и проходит ежегодно 1 и 2 ноября.

По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Ко Дню мёртвых украшают кладбища лентами и цветами, дороги к домам умерших их родственники заставляют свечами, чтобы покойник мог найти дорогу домой.

В преддверии этого праздника мексиканцы облачились в оригинальную форму.