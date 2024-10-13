🎥 Юный талант «Мадрида» собрал идеального футболиста – выбрал только игроков «Реала». Винисиусу он предпочел лишь одного

16-летний Жоан Мартинес из академии «Мадрида» завоевывает сердца поклонников «королевского клуба». Когда юноше предложили собрать идеального футболиста, парень называл исключительно качества игроков «Реала».

Правая нога: Криштиану Роналду.

Левая нога: Арда Гюлер.

Скорость: Килиан Мбаппе.

Удар: Криштиану Роналду.

Сила: Серхио Рамос.

Выносливость: Феде Вальверде.

Футбольный интеллект: Тони Кроос.

Прическа: Серхио Рамос.

Техника: Криштиану Роналду.

Следующее задание для Жоана – выбрать лучшего из пары игроков. С первого раунда Мартинес называл Винисиуса и лишь в конце отдал предпочтение другому игроку «королевского клуба» – Мбаппе.

Сейчас Мартинес восстанавливается после тяжелой травмы. В августе юноша порвал «кресты» на тренировке «королевского клуба». Тогда молодую звезду «сливочных» здорово поддержали игроки основной команды.

Здоровья!

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