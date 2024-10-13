Бессовестные капиталисты! Nike переделывает обычные майки в футбольные и загибает цену на 600% 🤯

Известный и популярный ресурс Footy Headlines, который делится инсайдерской информацией о формах клубов по всему миру, в очередной раз разоблачил одного из технических спонсоров − американскую компанию Nike.

Давно не секрет, что многие производители не сильно напрягаются при создании дизайна джерси на новый сезон. Тем более, что у Nike, Adidas и остальных есть клубное ранжирование, в котором что-то с намеком на уникальность получают лишь избранные. Остальные используют каталог и по этой причине мы видим большое количество похожих футбольных форм.

Американцы ничего не выдумывают и просто используют дизайн, разработанный для повседневных вещей. Майки с такими принтами вы можете купить практически в любом магазине производителя. Но есть один важный нюанс.

Слева − майка из коллекции Challenge V Teamwear. Ее в разных цветах представили еще в ноябре 2023 года. Сколько стоит? Примерно 47 долларов.

А теперь следите за руками. Справа − домашняя форма «АЗ» на сезон-2024/25, которую разработали специально для еврокубковых матчей этого клуба. Цена? Всего-то 79,99 евро. Немного подорожала за счет нанесения лого, спонсора и фамилии на спине.

Но если вы думали, что это предел для Nike, то вы сильно ошибались. Все тот же Footy Headlines нашел еще большую накрутку, которая действительно поражает.

Слева − тренировочная майка из коллекции Teamwear за 15 евро, справа − джерси для тренировок лиссабонского «Спортинга», но уже за 95 евро. В чем разница? Только в логотипе клуба.

Это лишь несколько примеров одного производителя.