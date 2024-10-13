Фаны нашли видео, на котором странные мужчины лапают молодого Месси: это не ИИ и не вечеринка P.Diddy - объясняем

В соцсетях разогнали одно очень странное видео с юным Лео Месси на фоне скандала вокруг рэпера P. Diddy, которого обвинили в сексуальном насилии, в том числе на его вечеринках.

Вот само видео:

Некоторые пользователи считают, что это видео – результат работы искусственного интеллекта:

«ИИ уже выходит за пределы»

А некоторые даже упомянули о встрече Месси и P. Diddy на одном из матчей «Интер» Майами.

На самом деле это видео настоящее – но не с вечеринок P. Diddy. Это визит Месси в юмористическую передачу No hay 2 sin 3 («Нет двух без трех») в 2005 году.

В этом скетче аргентинские юмористы притворялись геями-журналистами из деревни, и именно в этом эпизоде ​​Месси стал объектом не слишком приличных шуток.

Вот полная запись скетча: