Фаны нашли видео, на котором странные мужчины лапают молодого Месси: это не ИИ и не вечеринка P.Diddy - объясняем
В соцсетях разогнали одно очень странное видео с юным Лео Месси на фоне скандала вокруг рэпера P. Diddy, которого обвинили в сексуальном насилии, в том числе на его вечеринках.
Вот само видео:
Некоторые пользователи считают, что это видео – результат работы искусственного интеллекта:
«ИИ уже выходит за пределы»
А некоторые даже упомянули о встрече Месси и P. Diddy на одном из матчей «Интер» Майами.
На самом деле это видео настоящее – но не с вечеринок P. Diddy. Это визит Месси в юмористическую передачу No hay 2 sin 3 («Нет двух без трех») в 2005 году.
В этом скетче аргентинские юмористы притворялись геями-журналистами из деревни, и именно в этом эпизоде Месси стал объектом не слишком приличных шуток.
Вот полная запись скетча: