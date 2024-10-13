20 уникальных футбольных фактов, в которые никто не поверит. Но все – правда

1. Уго Санчес забил 38 голов в Ла Лиге в сезоне-1989/90, все они были забиты его первым касанием в игре.

2. В 2016 году Криштиану Роналду завершил год с большим количеством трофеев (4), чем проигранных матчей (3).

3. Неймар попал в топ-10 «Золотого мяча», не играя в Европе.

4. Первый сезон Гарета Бэйла без трофеев после ухода из «Тоттенхэма» был тем сезоном, когда он вернулся в «Тоттенхэм».

5. За все семь лет Эдена Азара в «Челси» клуб ни разу не проиграл домашний матч АПЛ, когда бельгиец забивал.

6. Если бы «Бавария» пропустила все удары в створ ворот, она все равно выиграла бы Бундеслигу в сезоне-2013/14.

7. Джон Терри забил больше мячей в Премьер-лиге за «Челси», чем Андрес Иньеста забил в Ла Лиге за «Барселону».

8. «Челси» — единственная команда в истории, которая одновременно владела титулами Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА.

9. «Арсенал» – единственный клуб, который выигрывал чемпионат Англии на «Энфилде», «Уайт Харт Лейн», «Стэмфорд Бридж», «Олд Траффорд» и «Хайбери».

10. «Реал» обыграл свою собственную резервную команду в финале Кубка Испании 1980 года.

11. Гари Линекер никогда не получал желтых или красных карточек за карьеру.

12. Жозе Моуринью не проигрывал домашние матчи в чемпионате на протяжении девяти лет, тренируя при этом четыре клуба.

13. Бас Дост забил 45 голов подряд с первого касания.

14. Филипп Лам не совершал фолов более года.

15. Тео Уолкотт забил больше мячей в Лиге чемпионов, чем Эден Азар, Роналдо Назарио, Алексис Санчес и Давид Вилья.

16. Серхио Рамос никогда не получал красную карточку в сборной Испании.

17. Уэйн Руни, Гарет Бэйл и Кевин Дэвис — три игрока, которые в одном матче забили мяч, отдали результативную передачу и оформили автогол.

18. Единственный результативный пас Марио Балотелли в Премьер-лиге был на победный гол Серхио Агуэро в матче против КПР.

19. Златан Ибрагимович и Криштиану Роналду – два игрока, которые забивали на каждой из 90 минут.

20. Стив Брюс, будучи защитником, забил 19 мячей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1990/91.