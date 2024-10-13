WTF дня: экс-форвард «Манчестер Сити» продает свои футболки партнерам по сборной Нигерии
Недавно в сети появилось видео, на котором экс-игрок «Сити» и «Лестера» Келечи Ихеаначо продает свои футболки товарищам по сборной Нигерии.
Возможно, это все шутка, распространенная в нигерийской команде.
📝«Он зарабатывает 92 тысячи евро в неделю, это просто прикол».
📝 «Я всегда хотел стать продавцом футболок, но попал в рутину высокооплачиваемой карьеры в профессиональном футболе».
📝 «Я могу точно сказать, что это была шутка».
📝 «Как нигериец, могу подтвердить😂»
Этим летом Ихеаначо подписала «Севилья» - пока ноль голов в пяти матчах Ла Лиги.