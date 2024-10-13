Гвардиол назвал самого недооцененного игрока «Ман Сити». Ну ни за что не угадаете
Защитник «Ман Сити» Йошко Гвардиол удивил примерно всех, отвечая на вопрос о самом недооцененном игроке клуба:
«Самый недооцененный? Кэлвин Филлипс! Во-первых, он хороший парень – очень хороший парень! А также за счет его качеств с мячом и без мяча.
Я думаю, он заслуживает большего внимания! Но это футбол, и иногда все происходит не так, как мы хотим».
Филлипс даже не попал в состав «Ман Сити» на сезон-2024/25 – отдан в аренду в «Ипсвич Таун» Англичанин перешл в «Сити» в 2022 году, но пока не вернул лучшую версию себя.