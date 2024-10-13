У семьи Сона проблемы: отец и брат жестко обращались с детьми в академии – даже были травмы. Жто их ждет?

Сон Ун Чжун, отец игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, а также его сын Сон Хын Юн и еще один тренер были оштрафованы местным судом на 2220 долларов каждый за жестокое обращение с молодыми игроками в юношеской футбольной академии Сон Вун Чжуна в Южной Корее.

Все трое также должны пройти 40-часовую программу лечения от жестокого обращения с детьми.

Родители одного из игроков утверждают, что их сын получил травму бедра, которая потребовала двухнедельного лечения после того, как Сон Хын Юн ударил его угловым флажком во время тренировочного лагеря в Японии.

Сон Вун Чжун отверг многие обвинения в свой адрес и в адрес своих сотрудников, заявив, что действовал из любви к игрокам академии.