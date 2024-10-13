Мог перейти в «Реал», ему пасовал только Месси. 7 фактов про Педри, которые вы не знали

Педри вырос в ключевого игрока полузащиты «Барселоны», однако сейчас ему уделяется не так много внимания. Поэтому мы собрали пять фактов об испанце, которые станут для многих открытиями.

1. Педри остается единственным игроком, отдавшим две голевые передачи пяткой за сезон, обе из которых на... вы угадали, Лео Месси. Его ассист в матче с «Реалом Вальядолид» имел историческое значение: благодаря ему Месси обогнал Пеле по голам за всю историю.

2. Педри выиграл награду Golden Boy в 2021 году, став первым игроком «Барселоны» со времен Лионеля Месси. Испанец установил рекорд по отрыву от соперников, опередив занявшего второе место Джуда Беллингема на 199 очков.

3. Начал с футболом благодаря брату Фернандо. Тренер его брата попросил Педри присоединиться к команде в возрасте всего четырех лет! Связь между братьями крепка и по сей день: они живут вместе в Барселоне.

4. Воспоминания Кумана: «Когда Педри приехал, я знал, что он станет очень хорошим. И Месси сразу же это заметил. Он давал Педри мяч, в то время как другие игроки не делали этого».

5. Педри долгое время восхищался легендой «Барселоны» и сборной Испании Андресом Иньестой, даже попросил парикмахера сделать стрижку, как у Иньесты.

6. Педри мог перейти в мадридский «Реал», но его посчитали недостаточно качественным игроком. В Педри не верил даже «Тенерифе» – там заявили, что он физически не подходит для того, чтобы стать профессиональным футболистом.

7. Педри установил множество рекордов, в том числе стал самым молодым бомбардиром в истории «Лас-Пальмаса». Он также сыграл больше всех минут в Европе в сезоне-2020/21: 5200 минут в шести соревнованиях.