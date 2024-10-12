«Он не хотел сидеть на скамейке»: Терри подшутил над Ибрагимовичем и возвысил Дрогба одним комментарием

Джон Терри решил подколоть Златана Ибрагимовича, наткнувшись на цитату экс-форварда «Юве», «Интера», «Милана», «МЮ», «ПСЖ» и других команд, объясняющую, почему он так и не перешел в «Челси» за свою карьеру.

Ибра когда-то сказал: «Челси» не может подписать меня. У меня больше трофеев, чем у «Челси». Это я мог бы подписать их».

Терри увидел цитату и не смог пройти мимо, он написал в комментариях: «Он не хотел сидеть на скамейке», тегнув Дидье Дрогба, который долгое время был основным форвардом «Челси», и добавив эмодзи короны.