Игроки сборной Аргентины U-15 превратили товарищеский матч в массовую драку: хватали за горло и били по коленям

Товарищеский матч сборной Аргентины U-15 с эквадорскими сверстниками вышел очень горячим.

Команды, кажется, ненавидели друг друга еще до начала матча.

Началось все с того, что один из «альбиселесте» решил схватить оппонента за шею.

Эквадорцы не стали терпеть и решили ответить на агрессию теми же действиями. Один из игроков дал пощечину сопернику.

Эквадор выиграл 1:0, а после финального свистка началась массовая драка.

Один из эквадорцев вообще решил схватить угловой флажок и использовать его, как копье: