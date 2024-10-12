Игроки сборной Аргентины U-15 превратили товарищеский матч в массовую драку: хватали за горло и били по коленям
Товарищеский матч сборной Аргентины U-15 с эквадорскими сверстниками вышел очень горячим.
Команды, кажется, ненавидели друг друга еще до начала матча.
Началось все с того, что один из «альбиселесте» решил схватить оппонента за шею.
Эквадорцы не стали терпеть и решили ответить на агрессию теми же действиями. Один из игроков дал пощечину сопернику.
Эквадор выиграл 1:0, а после финального свистка началась массовая драка.
Один из эквадорцев вообще решил схватить угловой флажок и использовать его, как копье: