💙❤️ «Он превращал даже простые пасы Месси в голы». Фанаты восхищаются экс-форвардом «Барсы» – считают его Суаресом до Суареса

Луиса Суареса называют лучшим форвардом в карьере Лео Месси. Но не все так однозначно: болельщик «Барселоны» сделал нарезку с великолепной игрой Давида Вильи. В комментариях уверены: «Вилья был Суаресом для Месси еще до Суареса».

Трудно не согласиться – вот так играл испанец.

💭 «Он превращал даже обычные передачи Месси в голы», – написал один из пользователей.

💭 «Они больше не делают таких форвардов», – добавил другой.

Месси и Вилья играли вместе с 2010 по 2013 год. 80 совместных матчей, 28 голов. Тот период стал одним из самых успешных в истории «Барсы»: ЛЧ, Ла Лига и кубки доставались каталонцам с впечатляющей легкостью.

Кому бы доверили роль форварда в связке с Лео Месси?