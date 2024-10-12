Сборная главных партнеров Роналду. С этими ребятами провел больше всего матчей

Криштиану Роналду играет в футбол на профессиональном взрослом уровне уже 22 года. Португалец поиграл в пяти клубах и с сотней одноклубников. И вот сборная тех, кто провел с ним больше всего матчей.

Почти все – из мадридского «Реала» (там Криштиану провел девять лет), из других клубов лишь Пол Скоулз. Лидер по числу матчей – Пепе, с ним Роналду также играл в сборной Португалии. Хотя больше всего трофеев Криш выиграл с другим партнером – Марсело (4 ЛЧ, 2 Ла Лиги и множество кубков).