«Деньги решают все». Галлас не исключает трансфер Роналду в клуб третьего английского дивизиона

Два года подряд валлийский «Рексхэм» получал повышение в классе и теперь играет в Лиге 1 − третьем по рангу английской дивизионе. Причем команда и там идет в группе лидеров, занимая после 10 туров второе место. Правда, у них на один матч больше.

Валлийцы медийно мощно ворвались в низшие английские дивизионы, привлекая на матчи голливудских звезд уровня Хью Джекмана, а также зазывая в команду Гарета Бэйла.

И вот теперь новая идея − Криштиану Роналду. Пока это выглядит как бред, но что если команда сможет дойти до АПЛ, а португалец все еще не завершит карьеру?

Так считает экс-защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» Вильям Галлас, который утверждает, что в футболе «все возможно».

«В современном футболе возможно все. Меня это не удивит, потому что деньги рулят, и мы видим, что в наши дни нет ничего невозможного».

«Футболисты и футбольные клубы теперь одержимы своими брендами и спонсорами. Вы можете заработать много денег, и не только на зарплате в своем клубе.

«Сейчас все сводится к социальным сетям и миллионам подписчиков. И у «Рексхэма», и у Криштиану Роналду огромные профили, так почему бы и нет? Криштиану Роналду больше, чем просто футболист. Он продукт, и он все еще забивает на поле так много голов. Многие клубы будут рады заполучить его».