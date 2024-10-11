Трента активно отправляют в «Мадрид», но есть нюанс. Второй его любимый клуб не из столицы Испании

Истекающий следующим летом контракт защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнолда не дает покоя не только фанатам клуба и его руководству, но и коллегам из «Мадрида». Не утихают слухи о том, что «сливочные» заберут англичанина свободным агентом.

Масла в огонь подливает тот факт, что лучший футбольный друг Трента − Джуд Беллингем. Причем он не раз намекал на то, что хотел бы видеть товарища в той же команде, в которой играет сам.

Есть один серьезный нюанс, который в этой истории невозможно не вспомнить. Несколько лет назад, а именно в 2020 году, Александер-Арнолд пообщался с журналом GQ, в котором ответил на вопрос о другом любимом клубе. Другом, потому что он воспитанник «Ливерпуля» и родился на Мерсисайде.

«Я бы сказал, что моя любимая команда − «Барселона». Мне кажется, что у них те же ценности и убеждения, что и у «Ливерпуля»: они любят брать воспитанников из своей академии. Я вырос, наблюдая за Месси в особенной команде с Иньестой, Хави, Анри и Это'О. Все эти игроки − особенные».

Вряд ли это сильно повлияет на то решение, которое защитник примет за следующие полгода, но определенно можно сказать, что «Мадрид» − не команда мечты Трента. При этом вероятно, что футболист и вовсе останется в «Ливерпуле».

«Я хочу быть игроком «Ливерпуля» в этом сезоне [как минимум] − вот что я скажу, − ответил Александер-Арнолд на вопрос, хочет ли он остаться в клубе в долгосрочной перспективе. − Я в клубе уже 20 лет, я подписал четыре или пять продлений контракта, и ни одно из них не было озвучено публично, и это тоже не будет».