Узнали, какой тур принесет вам 100500 очков в фэнтези. Готовьтесь делать замену или использовать буст

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сейчас в безумной форме. Норвежец за семь туров АПЛ уже настрелял десять мячей, а в последней игре за сборную сделал дубль и помог победить Словению (3:0).

Один из голов Холанд отпраздновал характерным жестом − засунул под майку мяч, сообщив всему миру, что его девушка ждет от него первого ребенка.

Известный игрок в фэнтези-футбол Энди Мартин воспользовался этой радостной и ценной информацией и сделал прогноз, который может быть очень полезен его коллегам. Он посчитал сроки, когда ребенок появится на свет и дал совет:

«По моему мнению, ждать стоит к 34-35 туру. За этим нужно последить. Особенно с точки зрения «двойных очков».

Очевидно, что это жирный намек на то, что появление в семье Эрлинга Холанда ребенка положительно скажется на его результативности. Хотя куда уж лучше, чем сейчас.