📈 Знаете, что объединяет самые владеющие клубы и больше всех забивающие? Они одни и те же 😲

Поразительная статистика, которая успокоит всех хейтеров «переката мяча». Больше всего забивают именно команды, строящие игру на владении мячом.

Лидер - «ПСВ». Голландцы владеют мячом в среднем около 69% игрового времени, забивая за игру 3,38 голов.

Совсем немного отстает «Бавария»: 68% - 3,33.

«Спортинг» забивает на уровне «ПСВ», но для этого ему хватает 64,5% времени владения мячом.

У «Барселоны» 3,11 голов за 65%, а у «ПСЖ» 3 мяча за 68%.

Если вы ищете «Манчестер Сити», то его можно определить на шестую строчку: 2,43 гола за 64,7% владения. «Байер», например, эффективнее: 2,67 гола за 58%.

Тики-така это круто?