В АПЛ хотят внедрить три крутых инициативы. Они могут серьезно изменить показ футбола

Как утверждает Daily Maily, АПЛ отправила всем 20 клубам лиги три инициативы, которые они должны рассмотреть. Каждая серьезно повлияет на то, каким мы видим футбол.

Первая инициатива − введение интервью в перерывах матчей, которые никогда не проводились в АПЛ. Однако их уже довольно давно используют в других видах спорта, например, крикете.

Журналисты смогут выбирать из списка пяти игроков или тренеров, которые предварительно подадут клубы. Им положено задать не более трех «позитивных» вопросов, прежде чем участники матча вернутся к своим обязанностям на поле.

Вторая инициатива − интервью посреди игры, которые будут давать те футболисты, которые участвовали в матче, но их уже заменили. Им зададут вопросы по игре.

И третья инициатива − ввести контролируемую съемку в раздевалке, которая опять же будет строго «позитивной».

Эти предложения будут введены в следующем сезоне, и, как утверждается, клубы были проинформированы о том, что они должны проводить каждое из них не менее двух раз в сезон, но в каждой игре − хотя бы одно из.

Неясно, будут ли приняты предложения всеми 20 клубами. Известно, что несколько клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», участвовали в разработке предложений по интервью посреди игры, которые никогда ранее не проводились в истории АПЛ.