Кто за последние 10 лет получил рекордное количество красных карточек? В сборную нарушителей попал Рамос и даже Неймар🤯 🟥

Кто решится пойти против таких парней? Настоящая банда злостных нарушителей и любителей опасной игры собралась в символическую сборную от портала Transfermark.

Специализированный портал представил команду из лидеров по количеству красных карточек за карьеру за последние 10 лет. Одиннадцать игроков собрали общими усилиями сразу 90 удалений!

Самыми злостными нарушителями остаются Гранит Джака (10), Серхио Рамос, Стефан Савич и лидер команды - Николя Паллуа (11).

Нельзя не отметить интересную тенденцию: в символической команде злостных нарушителей доминируют французы - целых пять игроков! Вот оказывается у кого самая горячая кровь!