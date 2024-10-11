От Серхио Рамоса до Марио Балотелли: топовые футболисты, оставшиеся без контрактов🤷‍♂️

В это сложно поверить, но многие звезды с мировым именем до сих пор остаются без работы. Сезон уже стартовал, в клубах начались первые травмы, однако пока футбольные функционеры не стучаться в дверь заслуженных ветеранов.

Давайте посмотрим, о ком речь.

Серхио Рамос

Последним клубом 38-летнего Рамоса была «Севилья», контакт закончился этим летом, а в прошлом сезоне защитник провёл за андалусийцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Может быть «Мадриду» стоит присмотреться к бывшему капитану, учитывая кризис в обороне?

Симон Кьер

Еще один центральный защитник, 35-летний датчанин Симон Кьер расстался с «Миланом» в конце мая после четырех лет в клубе.

Кейлор Навас

Трехкратный победитель Лиги чемпионов объявил об уходе из «ПСЖ» в мае 2024 года, прошлый сезон костариканец провел в аренде в АПЛ, выступая за «Ноттингем Форест».

Жоэль Матип

33-летнему камерунцу всегда мешали травмы, в прошедшем сезоне он не играл с 3 декабря 2023. А в мае 2024 года «Ливерпуль» подтвердил, что расстается с футболистом.

Марио Балотелли

Скандальный нападающий провел прошедший сезон в Турции, выступая за «Адана Демиспор». Но турецкий клуб не продлил контракт с 34-летним нападающим.

Виссам Бен-Йедер

Еще один скандалист – 34-летнего француза неоднократно обвиняли в сексуальном насилии, терпение «Монако» лопнуло, и контракт нападающего решено было не продлевать.

Лорис Кариус

Печально известный голкипер остался без работы всего в 31 год! Последним пристанищем Кариуса стал «Ньюкасл». В январе 2024 Лорис впервые за шесть лет вышел на поле в АПЛ – его команда проиграла «Арсеналу» 1:4. Зато в личной жизни у парня все хорошо!